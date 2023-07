Genoa, chiusa la trattativa: è ufficiale il tesseramento del difensore Martin

Altro giro altra corsa in casa Genoa, che proprio nella giornata odierna ha concluso un altro movimento in entrata. Si tratta di Aaron Martin, difensore classe '97 che arriva a Genova svincolato. Il calciatore si è liberato dal Mainz lo scorso 30 giugno, squadra con il quale ha passato gli ultimi anni e collezionato un totale di 124 presenze, e si appresta a vestire i colori del grifone. A renderlo ufficiale è stato lo stesso club tramite profili social: "Aarón Martín è un giocatore del Genoa. Nato in Spagna a Montmeló il 22/04/1997, l’esterno sinistro vanta 116 presenze in Bundesliga".