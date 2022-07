Genoa, Coda è travolgente: tripletta alla Lazio

Grande prova del Genoa nell'amichevole di oggi con la Lazio a Grassau. I rossoblu' hanno vinto 4-1 contro la squadra di Sarri, con tripletta di Massimo Coda e rigore trasformato da Gudmundsson. Nel mezzo il gol di Immobile per il momentaneo pareggio. Naturalmente il migliore in campo è stato l'ex del Lecce che con il suo destro ha steso la squadra capitolina. Buona prestazione di Dragusin, che aiuta Bani in difesa, positiva la gara di Gudmundsson, Frednrup, Hefti, Pajac ed Ekuban, che può essere l'arma in più. Un po' più indietro Yeboah, ancora a secco.