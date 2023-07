Genoa, come batte il cuore rossoblù: quota 25 mila abbonamenti è vicina

C'è grande entusiasmo al Genoa appena tornato in Serie A grazie alla cura Gilardino che ha rilevato una squadra in difficoltà da Blessin e l'ha portata dritta dritta nel massimo campionato. I tifosi stanno acquistando in massa gli abbonamenti e oggi il presidente Zangrillo dopo la presentazione di Mateo Retegui ha annunciato che le tessere del Genoa vendute per la prossima stagione hanno superato quota 20239, quella della scorsa stagione. Insomma si sente già l’effetto Retegui. Quota 25000 fissata dalla società è più vicina e con qualche altro colpo di mercato, ogni record verrà frantumato.