Genoa, dg Ricciardella: “Proprietà ha messo 100 milioni. Faremo squadra competitiva”

Diversi temi affrontati sull'attualità del Genoa da parte del dg Fabio Ricciardella a Primocanale nel corso della trasmissione Liguria Calcio. "Voglio ringraziare davvero i tifosi del Genoa che lo scorso anno stati fantastici e hanno contribuito alla promozione per questo abbiamo voluto di fatto mantenere gli stessi prezzi. Stiamo organizzando già qualcosa per i 130 anni che sarà sicuramente una grande festa", le parole del dirigente.

In chiave mercato, il dg ha sottolineato: "Ci stiamo muovendo, abbiamo già fatto diverse operazioni ne faremo altre per allestire una squadra competitiva. Anche lo scorso anno la retrocessione ha comportato una sforzo economico importante, la proprietà da quando è arrivata ha messo oltre 100 milioni di euro, rispondendo in maniera concreta con i fatti. Il percorso per arrivare ad avere i conti in ordine lo , ci vorrà ancora qualche sessione di mercato poi avremo la sostenibilità di bilancio".