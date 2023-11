Genoa, due rinnovi importanti per Gilardino

Albert Gudmundsson e Radu Dragusin pronti a prolungare il loro contratto con il Genoa. L'islandese, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione (5 gol in 12 presenze), ha trovato un'intesa per il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è l'accordo per il prolungamento del precedente accordo (in scadenza nel 2025) con adeguamento dell'ingaggio. Il direttore sportivo del Grifone Marco Ottolini e l'agente del giocatore hanno trovato l'intesa, manca solo la firma di Gudmundsson: il nuovo contratto non prevede clausole rescissorie.