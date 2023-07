Genoa, Ekuban: “Non abbiamo dimenticato ultima annata in A. Non vogliamo ripeterla”

Il calciatore rossoblù sa cosa non bisogna sbagliare in A in vista del 2023-24.

Il calciatore ha avuto modo di parlare del ritorno nel massimo campionato e di come andrà affrontata l'annata facendo tesoro dell'esperienze negativa della retrocessione. "La scorsa è stata una stagione di grande felicità, con la promozione che tutti abbiamo fortissimamente voluto. Per me è stata una stagione difficile, perché ho provato a giocare sopra al dolore che avevo ma poi non ce l'ho più fatta ed è stato necessario l'intervento. Sono rientrato in tempo per dare una mano alla squadra per la promozione, è stata una grande gioia per tutti noi".