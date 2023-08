Genoa, Ferraris verso il sold out per la prima di campionato

Continua ad aumentare il numero di abbonati in casa Genoa, frantumando record su record. Ad oggi si contano quai 28 mila tessere staccate per la prossima stagione in Serie A, con grandissima risposta da parte dei tifosi. Il boom potrebbe arrivare con la prima di campionato contro la Fiorentina - in programma per le 20:45 di questo sabato - per cui sono stati venduti altri 2000 biglietti del settore ospiti e ne restano altri 3000 a disposizione. Dopodiché sarà sold out. Con gli abbonamenti in continua crescita e l'infinito fervore della piazza, un Ferraris stracolmo di tifosi appare come una possibilità valida da prendere in considerazione.