Genoa, Frendrup: “Squadra forte e pubblico fantastico. Ecco l’obiettivo per la A”

Il calciatore del Grifone è pronto per il prossimo campionato e mostra grande grinta per la Serie A.

"Sono molto contento, Genova è una bellissima città e sono molto contento di essere qui. Abbiamo avuto una grande stagione lo scorso anno, tornando in Serie A, e non vedo l’ora di tornare in campo". Lo ha detto Morten Frendrup, calciatore del Genoa, che ha parlato a margine dell’evento di presentazione delle nuove maglie del Grifone.