Genoa, Gilardino: “Attendiamo Retegui. Vogliamo creare un’identità forte”

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha parlato di mercato rossoblù nel corso della trasmissione di Sky Speciale calciomercato: "Seguiamo l'attaccante della Nazionale Retegui, trattativa aperta con un giocatore importante che seguiamo da tempo. La punta ha caratteristiche d’area di rigore, è forte ma ha margini importanti di miglioramento. Ha grande fame e voglia di arrivare. A Moena durante il ritiro abbiamo portato molti elementi che hanno vinto il campionato di Serie B e questa squadra è già ben amalgamata. Sono molto soddisfatto della accoglienza qui in Val di Fassa dove tutto è stato perfetto. La squadra non è ancora completa e dobbiamo intervenire sul mercato ma è tutto fermo in Italia. Vogliamo creare una identità forte anche perchè la serie A è difficile. Abbiamo voglia di sorprendere e soffrire in campionato".