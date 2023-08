Genoa, Gilardino: “Bravi i ragazzi per come hanno interpretato la partita”

Prima vittoria in campionato del Genoa che è passato sul terreno della Lazio. Una partita intensa dei rossoblù che hanno fatto vedere cose migliori rispetto al ko interno con la Fiorentina al debutto. Questa l'analisi del tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ai microfoni di Sky: "Portiamo a casa una vittoria e ovviamente sono contento soprattutto per i ragazzi, per come hanno interpretato la partita. Avevo chiesto loro la prestazione prima di tutto, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire e siamo stati bravi. Retegui? Contento per lui, ma anche per gli altri. È un gruppo in costruzione, che ha affrontato tanti cambiamenti. Siamo stati molto bravi. Abbiamo ritrovato l'autostima dopo il ko in casa al debutto in A. Il cambio di modulo ha dato i suoi frutti ma questa squadra può cambiare pelle con facilità. Dobbiamo essere bravi a continuare così partendo dalle cose buone fatte stasera contro la Lazio"