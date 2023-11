Genoa, Gilardino: “Cagliari squadra temibile, ma a noi serve continuità”

Tornato al successo sulla Salernitana, il Genoa affronta con fiducia la trasferta di Cagliari, in programma domenica pomeriggio alle 15 e valida per l’11° giornata di Serie A.

Il tecnico del Grifone Alberto Gilardino ha presentato la partita in conferenza stampa, soffermandosi sui pericoli che possono arrivare da una squadra che ha ripreso fiducia grazie alle prime vittorie stagionali, la folle rimonta sul Frosinone in campionato e quella di Udine in Coppa Italia: “Vincere fa lavorare meglio durante la settimana, dà energia positiva e fa aumentare l'entusiasmo. Adesso dobbiamo dare continuità, ma contro il Cagliari sarà dura perché la rimonta contro il Frosinone li avrà riaccesi. La squadra è buona, hanno tante scelte in attacco con Pavoletti, Lapadula, Shomurodov, Luvumbo e Mancosu e hanno un allenatore di esperienza. Servirà la giusta mentalità e un grande spirito di sacrificio".