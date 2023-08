Genoa, Gilardino: “Capito stasera cosa è la Serie A. Creato poco nei 90′”

La Fiorentina ha dominato sin dall'inizio il Genoa a Marassi questa sera. Rossoblù che hanno capito subito che la dimensione degli avversari è cambiata e bisogna rivedere tanto. Il tecnico dei liguri, Alberto Gilardino giudica così la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Stasera abbiano toccato con mano cosa è la Serie A e lo sapevamo alla vigilia visto che affrontavamo una delle prime otto squadre del campionato che ha messo più qualità e forza fisica. L'inizio è stato difficile e abbiamo creato poco nell'arco deo 90' per mettere in difficoltà la Fiorentina. Invece i toscani ci hanno creato diversi problemi ma ci vuole del tempo per noi che attendiamo anche i diversi nuovi acquisti che sono di qualità e possono fare la differenza come Messias e Malinovsky. Però dobbiamo fare meglio e avere un atteggiamento diverso. Dispiace perchè nello stadio c'era grande entusiasmo e ringrazio i tifosi per il sostegno che ci hanno dato. La volontà è di crescere e si può fare anche attraverso le sconfitte"