Genoa, Gilardino: “Contro il forte Napoli dobbiamo essere affamati”

Alla vigilia del match contro il Napoli, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha presentato la sfida di Marassi in conferenza stampa: "Incontriamo i campioni d'Italia e dovremo essere concentrati al 200%. Chi gioca nel Napoli ha grandissima qualità ma noi dobbiamo fare una partita con grande mentalità e anche con coraggio. Dovremo essere affamati. Abbiamo affrontato aspetti fisici e tecnico-tattici. Malinovskyi è in crescita ed è un giocatore che ci può dare molto, una scelta in più importante. C’è passione da parte del nostro popolo e lo stadio sarà bellissimo, giusto che i giocatori si facciano trascinare. Questa è la passione che non e’ pressione. La pressione c’è l’ho io ed è giusto che tocchi a me, d’altronde l’avevo sempre anche da calciatore, quindi sono pronto a prendermi le responsabilità. Ma la passione è quello che ci deve fare quel qualcosa in più. E' quello che noi dobbiamo avvertire, la squadra sa dell'importanza della partita. Noi giochiamo contro i campioni d'Italia ma vogliamo punti. In questa settimana abbiamo lavorato bene e abbiamo ricaricato le batteria. Sono curioso di vedere come giocheremo ma sono convinto che faremo bene".