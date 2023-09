Genoa, Gilardino: “Contro il Lecce come col Napoli. Gudmundsson? Può crescere”

Dopo il punto di sostanza, ma con qualche rimpianto, strappato al Napoli, il Genoa torna in campo per l'anticipo della quinta giornata, venerdì 22 settembre alle 20.45 al Via del Mare di Lecce.

Sulla carta sarà uno scontro per la salvezza, ma l'ottimo avvio di stagione dei salentini, che hanno il doppio dei punti del Grifone (8-4), mette in guardia Alberto Gilardino dai pericoli che possono presentarsi contro la squadra plasmata da Pantaleo Corvino, ex ds del Gila a Firenze: “Il Lecce è partito forte, è una squadra plasmata nel modo giusto da D'Aversa e da Corvino, che conosco bene - ha detto in conferenza l'allenatore del Genoa - Hanno gamba e individualità importanti, giocano sull’entusiasmo. Noi dovremo cercare di mettere in campo quanto mostrato contro il Napoli, ma per fare risultato dovremo passare sempre dal giusto atteggiamento e da buona prestazione per tutta la partita”.