Genoa, Gilardino: “Dopo l’espulsione è cambiata la nostra gara”

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha commentato il match contro il Lecce ai microfoni di Sky: "Non siamo partiti bene, poi abbiamo creato i giusti presupposti per fare male al Lecce. Purtroppo dopo l'espulsione è cambiata la nostra gara. Il Lecce ha rischiato poco è vero, ma noi avevamo delle strategie che non siamo riusciti a mettere in atto per essere rimasti in inferiorità numerica. Ho messo in campo gli undici impiegati contro il Napoli con giocatori di gamba e qualità sulla fascia. La partita non è andata come pensavamo noi. La squadra ha messo tanta volontà e stavamo anche portando a casa il pareggio ma purtroppo è andata male alla fine. Porto a casa zero punti ma la mentalità e la voglia di soffrire c'è stata. In dieci qualche occasione l'abbiamo creata ma c'è rammarico di aver perso. Bisogna comunque trovare qualche aspetto positivo di questa partita".