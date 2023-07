Genoa, Gilardino: “Ecco perchè ho voluto Dainelli”

Avanti tutta verso il debutto. Sabato al “Benatti” di Moena il Genoa affronta la rappresentativa trentina (1a categoria). Kick-off alle 17:30. ‘Gila’ ha calendarizzato anche una seduta in mattinata (h.10), per mettere minuti nelle gambe del gruppo, comprensivo dei nazionali Dragusin e Puscas. Pronta per loro la maglia ‘bellissimA’ con cui i compagni si sono presentati in ritiro come i tifosi. Splende il sole in Val di Fassa per la doppia seduta che oggi sta convogliando centinaia di sostenitori al centro sportivo. Gilardino e Dainelli sono stati al village per un simpatico saluto moderato dallo speaker Carretti. Gilardino e Dainelli hanno concesso dichiarazioni importanti. Ha cominciato Dario Dainelli: "Ho giocato con la maglia rossoblù due stagioni -riporta primocanale.it-e sono felice di essere tornato tra voi con un ruolo diverso grazie a Gilardino che è un amico soprattutto e mi ha voluto in questo gruppo a cui darò tutto il possibile". Gilardino annuisce: "Ho voluto Dario con me perché so le sue capacità tattiche e sono certo che ci darà una mano in questa stagione. Ho uno staff numeroso che è un valore aggiunto per la squadra. I ragazzi sudano e lavorano sodo perché sanno quanto è importante il lavoro che facciamo qui". Intanto in ritiro sono giunti Puscas e Dragusin, Ekuban invece si è allenato a parte.