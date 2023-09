Genoa, Gilardino: “Eroici i miei ragazzi questa sera per lo spirito messo in campo”

Grande prestazione e sonante vittoria del Genoa che al Ferraris ha travolto la Roma per 4-1. A fine gara l'analisi del tecnico rossoblù, Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn: "Prestazione da squadra vera, la migliore di questo inizio di stagione. Sottolineo il grande atteggiamento di tutti che hanno giocato con coraggio e lucidità e il risultato è arrivato di conseguenza. Eroici i miei ragazzi questa sera per spirito messo in campo. Chi è entrato si è fatto trovare pronto ma tutti hanno dimostrato di avere tanta voglia di fare una bella prestazione. Gli infortuni di Strootman e Badelj le uniche note negative ed entrambi sono da valutare. Per il futuro sono fiducioso perchè anche se perdo qualcuno ho una rosa di giocatori importanti. Affrontare la Roma non era semplice e volevamo alternare la pressione e cercare di conquistare palla un po' più avanti. Ci siamo riusciti stasera. Retegui? Lavoriamo anche dopo gli allenamenti per migliorare le situazioni e i movimenti con il corpo. Il ragazzo ha fame e voglia di fare un percorso importante. Messias? Ha qualità incredibili e tanta intelligenza, avevo bisogno nel finale di un giocatore con le sue caratteristiche. Ha fatto anche gol e sono contento di questo. Messias è un giocatore ritrovato e confido in lui perchè ha tanto talento".