Genoa, Gilardino: “Euforia dopo il match con la Roma. A Udine con ferocia”

Lo scintillante 4-1 alla Roma che ha bissato il successo contro la Lazio. Il Genoa di Alberto Gilardino si conferma una durissima tassa da pagare per le squadre della Capitale. E ora si prepara ad affrontare l'Udinese alla Dacia Arena. Il tecnico rossoblù riparte dalla soddisfazione per il poker rifilato alla Roma: "L'euforia è quello che ci dobbiamo portare dentro sempre soprattutto dopo le vittoria come quelle dell'altra sera. E' energia positiva che dobbiamo avere e portarci domani a Udine. Sappiamo che è una squadra che sta affrontando un momento di difficoltà ma non rispecchia la posizione in classifica per le caratteriste tecniche, fisiche, per la bravura dell'allenatore e per la storia che ha l'Udinese in Serie A".