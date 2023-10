Genoa, Gilardino: “Grande rammarico per il gol un po’ ingenuo preso nel finale”

La squadra rossoblù esce dal Bluenergy Stadium di Udine con un pareggio. L'allenatore è contento della prestazione dei suoi, ma non nasconde il rammarico per la vittoria mancata

Vittoria sfumata soltanto nei minuti finali per il Genoa . La squadra di Alberto Gilardino , infatti, è stata ripresa nel recupero dall' Udinese : l'autogol di Alan Matturro ha sancito il 2-2 alla Bluenergy Stadium . I rossoblù tornano a casa con un punto ma con un'altra buona prova dopo quella contro la Roma. "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Era una gara con un quoziente di difficoltà molto alto. Affrontavamo una squadra in difficoltà , ma fisica e di gamba. Abbiamo lottato su ogni pallone e tenuto bene il campo. L'unico rammarico è quello di non aver chiuso la partita . Il gol preso nel finale è stato un po' ingenuo ", ha esordito Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn.

"Prova importante in consapevolezza e fiducia"

"Albert Gudmunsson e la squadra hanno fatto una grande gara, sia in consapevolezza che in fiducia", ha continuato l'allenatore rossoblù. L'islandese, decisivo con una doppietta, è alla terza rete consecutiva. La prestazione dei rossoblù è piaciuta al biellese:"Abbiamo dimostrato di esserci dopo aver giocato soltanto due giorni fa. Dal punto di vista fisico non eravamo al 100%, ma abbiamo dimostrato di essere in partita - ha continuato Alberto Gilardino - La squadra sta bene e ha voglia di giocarsi le partite, sia in casa che fuori, e fare risultato".