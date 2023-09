Genoa, Gilardino: “Molto arrabbiato per aver perso gara equilibrata”

Tanta rabbia per il Genoa che è stato battuto dal Torino con un gol in pieno recupero. Il mister rossoblù, Alberto Gilardino ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Sono arrabbiato come tutti i ragazzi perchè perdiamo una partita dopo aver giocato una buona gara in difesa e creato qualche occasione da rete. Non si può gettare via un punto così nel recupero e questo mi amareggia parecchio. Dovevamo essere più lucidi e concreti nelle ripartenze ma nel complesso questa è stata una gara di grande equilibrio. Ci serve tempo per amalgamare il gruppo e le due settimana di stop ci servono per ricaricarci in vista del prossimo match a Marassi contro il Napoli che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi".