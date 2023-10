Genoa, Gilardino: “Retegui ha incredibili margini di miglioramento, deve…”

Intervenuto nella nuova puntata di " Dazn Heroes ", Alberto Gilardino ha parlato in prospettiva Genoa . La sua squadra si è ripresa dopo avvio di stagione complicato e un grazie va sicuramente a Mateo Retegui , in netta crescita giornata dopo giornata. "Mateo è un giocatore con dei margini di miglioramento incredibili. Ha voglia di crescere e di fare" ha dichiarato l'allenatore dei rossoblu.

RETEGUIESQUADRA: "In cosa può migliorare Retegui? Sicuramente nel gioco spalle alla porta, ma anche nella pulizia del controllo di palla che è anche molto importante. Da parte sua poi c'è anche molta volontà di sviluppare anche le sue capacità di attacco alla porta o di spalla laterale. Nel complesso io credo che debba essere un giocatore che dentro i 95 minuti non deve avere come ossessione il gol, ma deve giocare per la squadra". Continuando il suo discorso in una visione generale, di squadra: "Ho un occhio di riguardo con i miei attaccanti. Oltre a fermarmi con loro, cerco di dare consigli sia quando lavoriamo in costruzione lontano dalla porta, sia quando ci avvisiamo a essa su palla centrale o laterale ad esempio".