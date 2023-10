Genoa, Gilardino: “Tre punti necessari. Complimenti ai ragazzi anche per il finale di gara”

Torna al successo il Genoa del tecnico Alberto Gilardino che ai microfoni di Dazn ha analizzato la prova della sua squadra contro la Salernitana: "Nel primo tempo abbiamo fatto la partita con una interpretazione perfetta della gara. I ragazzi hanno creato tante occasioni compreso due pali ed è normale poi che se non la chiudi la partita diventa complicata. Nella ripresa abbiamo lavorato bene in fase difensiva creando i presupposti per il raddoppio. La volontà tattica è di occupare le zone del campo e creare uno spazio libero e poi occuparlo con un altro calciatore. Siamo felici e contenti della partita e dei tre punti che erano una necessità in questo momento. Gudmunsson ha libertà di movimento e non voglio privarlo delle sue caratteristiche visto che è bravo a saltare l'uomo poi la squadra lo mette nelle condizioni di tirare in porta e oggi è stato decisivo. Nel finale abbiano sofferto ma in Serie A ci può stare non aver preso gol significa che a livello mentale siamo stati forti. Faccio i complimenti ai ragazzi. In bocca al lupo a Inzaghi per il nuovo inizio del campionato".