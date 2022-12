Genoa, giudice fa togliere bandiera dallo scoglio dopo esposto tifosi Sampdoria

Una bandiera diventa motivo di scontro tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria. Secondo quanto riporta primocanale.it, non sventola più dallo scoglio il vessillo rossoblu che da anni è posto di fronte alla spiaggia di Boccadasse. Il simbolo del Genoa è stato infatti rimosso in via preventiva dopo che nei giorni scorsi un esposto è stato presentato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Genova da alcuni tifosi sampdoriani. Lo scoglio davanti alla famosa spiaggia di Bocadasse è legato a una tradizione genoana risalente al 1974 che giusto questa estate ha visto un gruppo di persone, tra cui l'allenatore rossoblu, Alexander Blessin, dirigersi con la barca verso lo scoglio e riposizionare la bandiera dopo che era stata divelta.