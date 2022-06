Genoa, i saluti di Vasquez: “Grazie per avermi aperto le porte dell’Europa”

La retrocessione in B è stata una grande macchia anche per Johan Vasquez difensore passato alla Cremonese in prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni. Il messicano saluta il Genoa e i suoi tifosi che, date le condizioni economiche dell'accordo, potrebbe ritrovare tra un anno. "Oggi saluto il Genoa, club che mi ha dato l'opportunità - scrive sulla sua pagina Instagram - di realizzare il mio sogno europeo, una squadra storica e una grande tifoseria. Grazie a tutti i miei colleghi, lavoratori e dirigenti di club, vi auguro il meglio oggi e sempre. Grazie di tutto Genoa!". Vasquez la scorsa stagione ha collezionato 28 gettoni in Serie A segnando un gol.