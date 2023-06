Si iniziano a muovere delle pedine in casa Genoa sul fronte mercato. In casa Grifone arriva il primo colpo. Si tratta, in realtà, di una sorta di conferma dato che George Puscas è diventato automaticamente un giocatore rossoblù dopo la promozione.

Il 27enne, infatti, era in prestito in Liguria dal Reading che, in questi minuti, ha annuciato quanto già, in effetti, si sapeva ovvero che con la promozione in A sarebbe scattato l'obbligo di riscatto automatico per lui.