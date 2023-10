Genoa in ansia per Retegui: le sue condizioni e gli scenari per il Milan

Genoa in ansia per Retegui. Nel caso in cui fosse out, tra le ipotesi più concrete c'è quella di vedere Gudmundsson agire al centro dell'attacco da falso nueve nel 4-3-2-1

Il Genoa in ansia per le condizioni di Mateo Retegui, attaccante argentino dei rossoblù che ha avuto un grande impatto sulla Serie A. L'ex Tigre - secondo quanto raccolto dal quotidiano genovese "Il Secolo XIX", potrebbe concretamente saltare il prossimo turno di Serie A , in programma per sabato 7 ottobre alle ore 20:45 contro il Milan di Stefano Pioli. In questo senso, Alberto Gilardino studia già le soluzioni al problema: sotto i riflettori Messias e Puscas.

Giorni di apprensione per il Genoa di Alberto Gilardino, alle prese con le condizioni da monitorare di Mateo Retegui. Elemento fondamentale per l'attacco dei rossoblù, Retegui potrebbe saltare la sfida di sabato 7 ottobre contro il Milan a causa di un fastidio muscolare accusati in questi giorni. Come raccolto dal quotidiano "Il Secolo XIX", l'attaccante argentino sta proseguendo il proprio lavoro di terapia per alleviare il dolore al ginocchio sinistro. Inoltre, gli esami svolti di recente hanno escluso lesioni ai legamenti, quindi c'è ottimismo per averlo a breve. Tuttavia, come detto in precedenza, l'attaccante potrebbe non giocare la sfida contro il Milan e, in questo senso, Alberto Gilardino valuta diverse mosse per l'attacco. Tra le ipotesi più concrete, c'è quella di vedere Gudmundsson agire al centro dell'attacco da falso nueve in un 4-3-2-1. Nel caso di 3-5-2 invece, pronta una maglia da titolare per uno tra Messias e Puscas insieme al calciatore islandese.