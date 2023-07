Genoa, Jagiello: “Serie A tappa fondamentale. Se segno inventerò esultanza”

La voglia è tanta e la motivazione lo stesso: "La società mi ha dato fiducia dimostrando di puntare su di me (prima della fine della stagione è arrivato il rinnovo fino al 2025 con l’opzione di un ulteriore anno, ndr) per me è una responsabilità: lavoro e lavorerò ogni giorno per far emergere i miei valori e le mie caratteristiche anche in un torneo difficile come la Serie A".