Genoa ko col Maiorca per 1-0

Sconfitta in amichevole del Genoa finito ko contro il Maiorca col punteggio di 1-0 con un gol a 17 dalla fine di Lago Junior. Nella seconda amichevole estiva la squadra rossoblu' è rimasta a secco per la seconda volta anche se qualche buona occasione è stata creata. Meglio la prima parte di gara rispetto alla ripresa, d'accordo anche mister Blessin: "Abbiamo giocato contro un buon avversario, mi è piaciuta la prima parte di gara in cui abbiamo avuto varie occasioni. Poi non abbiamo più trovato spazi e siamo andati in difficoltà: sono felice dopotutto, ci è mancato solo il gol. Arriveranno nelle prossime settimane."