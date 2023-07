Genoa, Marino: “Gila uno dei più intelligenti calciatori allenati. Rossoblù rivelazione”

“Il fatto che, a parte un paio di partite, non ha sbagliato nulla in questa stagione, perlopiù esprimendo sempre grande intensità e un calcio propositivo”.

“Non mi sento di escludere che il Genoa possa essere una delle squadre rivelazione del prossimo campionato. Per Alberto sarebbe una crescita continua. Quando ha smesso da calciatore, è ripartito umilmente da zero. Dalla Serie D si è guadagnato, con la sua gavetta, la Serie A sul campo”.

“Frattesi è un giocatore da top club. Poteva scegliere di andare in almeno altre tre-quattro cinque squadre, ma alla fine ha deciso di sposare il progetto Inter. È un ragazzo che fa della motivazione un tratto fondamentale di se stesso: in questo senso, i nerazzurri hanno preso un leader in pectore. Con noi era la stagione del Covid: alla ripresa, fu quello più performante a livello atletico. Si era allenato da solo a casa, per farsi trovare più pronto degli altri”.

C’è una favorita per lo scudetto a suo avviso, in questa stagione?

“Ora come ora, mi viene da dire nessuna. Per il Napoli non sarà semplice ripetersi. Secondo me sarà un campionato equilibrato, dall’esito incerto fino all’ultima giornata. Come nella stagione in cui ha vinto lo scudetto il Milan (2021-2022 ndr)”.