Aaron Martìn , nuovo esterno del Genoa , ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX in cui ha raccontato com'è nata la scelta di trasferirsi in Italia ma anche quali siano i suoi modelli.

Il giocatore vanta grande esperienza tra Spagna (Espanyol e Celta Vigo) e Germania (Mainz) e ora ha voglia di mettersi alla prova in Serie A: "Mi è stato spiegato nel dettaglio il progetto tecnico della società. Penso sia eccellente. Ha poi avuto una grande importanza lo staff tecnico. Avrò poi modo di lavorare in una città spettacolare e in un club storico come il Genoa, conosciuto in Italia e nel mondo", ha detto Martin.