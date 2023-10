Genoa, Martinez tra i migliori portieri in Serie A. Per lui “solo” 14 parate

Dopo un avvio di stagione difficile, il Genoa di Alberto Giardino ha preso le misure alla Serie A e si è adattato al nuovo palcoscenico. Sia in zona gol che dietro, in difesa. Alla sosta Nazionali di metà ottobre, il grifone appare addirittura come una delle squadre più ciniche di questa prima parte di campionato. I dati parlano chiaro: 76 tiri effettuati e 10 reti realizzate. Ma non solo, in questa speciale classifica rientra anche la difesa che mister Gila ha sistemato dopo il cattivo esordio contro la Fiorentina. Perché dopo le prime otto giornate di A, il Genoa è la terza squadra del campionato per quanto riguarda il minor numero di parate effettuate. "Solo" 14 per Josep Martínez Riera, confermando un'ottima solidità difensiva garantita dalla linea Dragusin-Bani, a cui va aggiunto anche il contributo di De Winter. Meglio hanno fatto solo Napoli, con 10 parate per Meret, e Roma con 9 per Rui Patricio. Un dato importante che porta ad affrontare il rientro dalla sosta con una testa differente.