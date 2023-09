Genoa, Messias come Totti: selfie sotto la Curva e tifosi in delirio

Emozioni, sorrisi e soprattutto un gol che mancava da tanto tempo. Quella tra Genoa e Roma di giovedì 28 settembre al "Ferraris", è stata senza dubbio una giornata indimenticabile per Junior Messias. Dopo il trasferimento in rossoblù arrivato in estate, il calciatore è stato alle prese con diversi infortuni che hanno ostacolato il suo avvio di stagione con la squadra di Alberto Gilardino.

Contro la Roma però, complice la grande serata vissuta dalla squadra, le caratteristiche tecniche di Junior Messias hanno subito illuminato la scena a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Un sinistro fatale per Rui Patricio, che chiude i conti sul 4-1 in favore del Genoa di Alberto Gilardino, la piccola ma che diventa grande con le grandi: pareggio con il Napoli campione d'Italia, vittorie con Lazio prima e Roma poi. Per Messias, come anticipato, è stato un momento di emozione pura. Una gioia incontenibile sotto la Curva Nord per l'esterno offensivo brasiliano che, alla Totti, ha preso il suo IPhone e ha scattato un selfie sotto la Curva. Esordio che si è fatto attendere, ma è stato indelebile nel cuore del calciatore del Genoa, pronto a prendersi definitamente la scena nella sua nuova esperienza in Italia.