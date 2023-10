Genoa, Messias potrebbe saltare anche l’Atalanta: le sue condizioni

Ancora una tegola per il Genoa di Alberto Gilardino, già alle prese con le condizioni da tenere sotto osservazione di Mateo Retegui, attaccante argentino leggermente affaticato nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Secolo XIX", per i rossoblù preoccupano le condizioni di Junior Messias, da tempo alle prese con un problema al quadricipite che lo ha già tenuto fuori nella sfida dell'ultimo turno di Serie A contro il Milan di Stefano Pioli. Come spiegato dal quotidiano vicino alle vicende del Genoa, l'infortunio del calciatore brasiliano sarebbe sicuramente meno grave del previsto ma, nonostante questo, non è scontato il rientro di Messias per la gara del 22 ottobre contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Come si legge, da esami diagnostici effettuati a cui l'attaccante del Genoa si è sottoposto, è stata evidenziata una lesione di primo grado. Visto anche il quadro clinico di Messias (propenso all'infortunio), la società ligure con ogni probabilità non spingerà sui tempi e dunque non rischierà nulla per il calciatore, che rientrerà in campo solo quando sarà in grado di farlo. Per questo motivo, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.