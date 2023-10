Genoa-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

L'ultimo match del sabato dell'ottava giornata di Serie A si giocherà al Ferraris dove il Genoa ospiterà il Milan. La squadra rossoblù torna alla difesa a 4, con Messias sulla destra del centrocampo. Gilardino non dovrebbe rischiare in attacco Retegui: davanti Malinovskyi alle spalle di Gudmundsson. Nel Milan Pioli ripropone Florenzi dal 1': dubbio Thiaw-Kjaer, Musah confermato a centrocampo con Okafor titolare al posto di Giroud e Chukwueze per Pulisic. Fischio d'inizio alle 20.45.