Genoa, niente rinnovo e Sturaro saluta

E' separazione tra il Genoa e il calciatore Stefano Sturaro. Un addio sancito anche con un messaggio dopo che è saltato l'accordo di rinnovo del contratto scaduto il 30 giugno scorso. Così il centrocampista sanremese con un video sui proprio canali social accompagnato da un semplice "Grazie Stefano". Sturaro è arrivato nel 2008 dopo aver messo alle spalle le esperienze con la Juventus e lo Sporting Lisbona. Esordì con la maglia del Grifone nel 2013 dopo una prima esperienza in prestito al Modena in B. Ceduto nel 2015 alla Juventus rimase per tre anni poi andò in Portogallo. A gennaio 2019 il definitivo ritorno in Liguria, esclusa una parentesi al Verona per sei mesi da gennaio, dove oggi ha chiuso definitivamente la sua avventura dopo essere stato anche capitano del Genoa.