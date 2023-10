Genoa, Ottolini blinda i big: “A gennaio non cederemo i nostri pezzi pregiati”

A dispetto di una classifica deficitaria, il Grifone ha già messo in mostra tanti giocatori in grado di attirare le big della Serie A e non solo. Il direttore sportivo rossoblù però dà un annuncio in vista del mercato di gennaio

La rocambolesca sconfitta contro il Milan ha rovinato la seconda pausa del campionato in casa Genoa. Il campionato del ritorno in Serie A vede il Grifone in una posizione di classifica non in linea con le prestazioni offerte.