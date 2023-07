Genoa, Ottolini: “Mercato difficile ma si, stiamo seguendo Retegui e…”

Direttamente dal ritiro di Moena, da cui la squadra prepara la nuova stagione, Marco Ottolini ha parlato dei prossimi movimenti di mercato del Genoa . Il direttore sportivo si è concentrato sul nome di Mateo Retegui , più volte accostato al grifone in queste settimane: "È l'attaccante della nostra Nazionale e non nego che siamo interessati. Sappiamo che non siamo soli e che c'è tanta concorrenza, ma noi intanto siamo alla finestra" . Poi su Gabbia, Colombo e Zanoli: "Sui primi due stiamo lavorando. Ci sono stati dei contatti e valutiamo la trattativa. Per quanto riguarda l'ultimo, ne stiamo parlando con il Napoli".

Successivamente, il d.s. ha ricordato quello che è il progetto del club e elogiato il lavoro di Alberto Gilardino. Queste le parole a Primocanale: "Il mister ha ragione e noi siamo d'accordo con lui - in riferimento all'obiettivo salvezza in Serie A -. La priorità è quella di rimanere in A, poi se arriverà altro vedremo. Ricordiamo che l'obiettivo del club è quello di valorizzare i giocatori che sono cresciuti qui". Infine due parole su Biraschi, centrocampista che ha stupito Gila: "Anche noi siamo rimasti colpiti dall'impegno che ci mette. Ha uno storico importante nel Genoa e in carriera ha collezionato tante presenze in Serie A".