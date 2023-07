Genoa, primi giri di campo a Moena. Abbonamenti, volano le sottoscrizioni

Primi giri di campo a Moena del Genoa che si è allenata dopo il lungo viaggio intrapreso in mattinata, prendendo confidenza con il terreno di gioco e la struttura della località trentina. Da martedì si accelera con il mister Alberto Gilardino che farà lavorare maggiormente i suoi uomini. "So la forza del nostro popolo e sono convinto che come sempre ci staranno vicini. Sono una certezza" ha detto il mister dopo il tradizionale taglio del nastro per accedere nella struttura di Moena, la fata delle Dolomiti.

ABBONAMENTI Continuano i rinnovi nella campagna ‘bellissimA”. A metà pomeriggio superata quota 4.600. Sei le postazioni negli uffici del Ticket Office. Volano le sottoscrizioni via web. Un Cuore Grande Così: edizione n.19 del progetto sociale. Primo fine settimana bollente sul versante abbonamenti. I numeri non lasciano spazio a dubbi: i dati si impennano di ora in ora, con la fame di Genoa che c’è sulla piazza. A quattro giorni dal lancio della campagna abbonamenti ‘bellissimA’, il mirino punta già la boa delle 5mila tessere. Nella rivendita ufficiale al Porto Antico, dove sono installate sei postazioni per le emissioni, le operazioni vengono espletate in pochi minuti. Tempi dilatati si evidenziano all’apertura (h.10) e alla chiusura (h.19). Tra le preferenze più gettonate, rimane pure la modalità di rinnovo su internet.