Genoa, Retegui a rischio contro il Milan. Ha forte dolore al ginocchio

Non buone notizie giungono alla scrivania di mister Alberto Gilardino, che per la prossima grande gara contro il Milan potrà dover fare a meno di Mateo Retegui. L'attaccante del Genoaha subito una botta al ginocchio contro l'Udinese - costretto a lasciare il terreno di gioco al 78' - ed è ora sotto stretto controllo per capirne le condizioni. Pare infatti che il bomber senta ancora dolore, figlio di una forte contusione che con gran probabilità lo costringerà a rimanere ai box per la sfida casalinga contro i rossoneri. Al momento è monitorato dallo staff medico del club, ma le speranza di recuperarlo in tempo sono veramente basse. Stessa cosa anche per il C.t. azzurro Luciano Spalletti, che contava su di lui per le gare contro Malta e Macedonia valide per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei.