Genoa, Retegui: “Milito mi ha aiutato nella scelta. Vengo in Italia anche per Mancini”

Le parole di Mateo Retegui nuovo attaccante del Genoa intervenuto oggi in conferenza stampa: "Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, in una grandissima squadra e un club storico. Ho parlato con Diego Milito e mi ha detto molto bene dei tifosi e di questo club. Queste sue parole mi hanno aiutato nella scelta di vestire il rossoblù. Ho scelto il Genoa anche per stare vicino a Mancini e alla Nazionale. Sto in condizione fisica buona essendomi allenato con la mia ex squadra fino alla scorsa settimana. Qui il calcio è difficile, duro ma devo dimostrare ciò che valgo. Posso dire ai tifosi che tutti mi dicono appassionati, che darò tutto per questa maglia. Come ruolo sul fronte di attacco e mi adatto a tutto quello che mi dirà il tecnico Alberto Gilardino su quale spazio occupare. Sono a sua disposizione”.