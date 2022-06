Genoa, risoluzione consensuale con Criscito

Mimmo Criscito lascia il Genoa e molto probabilmente andrà all'estero al Toronto. Questo il comunicato del club rossoblù: Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo!