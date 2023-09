Genoa-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Alberto Gilardino e José Mourinho per la sfida di Marassi tra Genoa e Roma, gara valida per la 6^ giornata di Serie A

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino di Ivan Juric, la Roma si prepara ad affrontare il Genoa nel turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 6^ giornata. I giallorossi, giocheranno a "Marassi" alle ore 20:45 di giovedì 28 settembre, in una sfida già delicata per entrambe le squadre.

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Per la sfida contro la Roma, Alberto Gilardino dovrebbe confermare ancora una volta gran parte della squadra già vista nelle prime uscite stagionali. Con Martinez in porta, Gudmundsson e Retegui dovrebbero andare a comporre il reparto offensivo. Anche nella Roma - nonostante le recenti sfide nelle coppe europee - Josè Mourinho non cambierà molto. Con Paredes in mezzo al campo, l'attacco sarà composto dalla coppia Dybala-Lukaku, in gol nelle ultime tre partite della Roma.