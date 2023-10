Genoa-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Genoa e Salernitana - in programma per le ore 20:45 di venerdì 27 ottobre - sarà l'anticipo della decima giornata di Serie A. Quella che si giocherà al "Galileo Ferraris" di Genova, sarà una gara estremamente importante per entrambe le squadre, alla ricerca del riscatto dopo la difficile prima parte di stagione.

Genoa-Salernitana, le probabili formazioni

Le possibili scelte di Alberto Gilardino e Filippo Inzaghi per la sfida di Serie A tra Genoa e Salernitana, gara in programma per venerdì 27 ottobre allo stadio "Galileo Ferraris" di Genova. Per i rossoblù, la novità significativa è il recupero di Mateo Retegui, pronto a una maglia da titolare.