L'ufficialità non c'è ancora ma Adrian Semper sembra aver annunciato il suo addio al Genoa . Con un messaggio pubblicato nelle utlime ore sui propri profili social, il portiere croato ha infatti dato il suo personale commiato a tutto l'ambiente del Grifone.

"Sono stati due anni in cui ho imparato tanto e sono stato super felice di aver contribuito al ritorno in A", ha scritto l'estremo difensore in un post. "Un saluto a tutti i tifosi e al club più antico d Italia. Grazie Genoa!", le sue parole.