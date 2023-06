Genoa, sfottò Samp: Corso De Stefanis diventa su carta a lutto Corso De Stankovic

I festeggiamenti per la promozione in Serie A in casa Genoa non sono finiti così come gli sfottò ai blucerchiati rivali della città per la retrocessione in B. Il mondo del tifo a Genova si è capovolto. Se lo scorso anno erano i tifosi della Sampdoria a prendere in giro quelli del Genoa per la retrocessione in B, adesso sta avvenendo il contrario. Dopo il tradizionale funerale in salsa blucerchiata, le bare colorate davanti un ritrovo di supporters doriani, oggi sempre in tema di funerale un altro sfottò dei genoani ai rivali storici. Cambiato infatti il nome del Corso De Stefanis, diventato Corso De Stankovic in onore del tecnico serbo della retrocessione. La scritta del tecnico serbo naturalmente apposta su una carta-necrologio.