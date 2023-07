Genoa, Strootman rimane un altro anno: ufficiale il rinnovo del centrocampista

In occasione della conferenza di presentazione della campagna abbonamenti, il Genoa ha reso ufficiale il rinnovo di contratto di Kevin Strootman. Il centrocampista ha prolungato per un altro anno, fino a giugno 2024, con un leggero ritocco allo stipendio. Un rinnovo cercato e voluto da parte dell'allenatore Alberto Gilardino, che ritiene l'olandese una pedina fondamentale per il centrocampo del grifone. Anche in Serie A. All'età di 33anni, dunque, Strootman torna nel massimo campionato italiano e lo fa rifiutando le proposte estere come il ritorno a casa in Olanda, al Rotterdam, o anche la possibilità del Brasile. Queste le prime parole del calciatore: "Mi sento come a casa e oggi tornando qui al Signorini ne ho avuto la prova. Sappiamo che questo campionato non sarà come l'ultimo, che non vinceremo dieci partite consecutive anche se ci speriamo. L'importante sarà calarci mentalmente nella parte ma molti di noi hanno già giocato per la salvezza e questo può aiutare - riporta primocanale.it-. Quest'anno dovremo soffrire ancora di più per fare una buona stagione, ma io sono sicuro se lavoreremo tutti insieme società, tifosi e giocatori possiamo fare una bella stagione - ha detto- siamo abituati ad arrivi e partenze quando c'è il mercato, ma noi dobbiamo essere pronti per l'esordio e non possiamo avere scuse".