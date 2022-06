Genoa, torna Gilardino: farà l’allenatore della Primavera

Gilardino dopo aver allenato il Siena in C passa al Grifone Primavera

Dopo aver risolto consensualmente il contratto con il Siena, il tecnico Alberto Gilardino si appresta a tornare al Genoa dove si occuperà della Primavera del Grifone. L'ex attaccante ha allenato in Serie C e D, sedendosi sulle panchine di Rezzato, Pro Vercelli e Siena. In rossoblù aveva indossato la maglia del Grifone tra il gennaio 2012 e il giugno 2014, con in mezzo la parentesi al Bologna. Ha collezionato 19 reti con la maglia del Genoa. Adesso la nuova avventura con la proprietà americana 777 Partners.