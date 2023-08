Genoa, tra mercato e Serie A c’è fermento. In 4 mila a Torino

Un Genoa attivo sul mercato si appresta a chiudere gli ultimi movimenti in entrata. Già trattativa chiusa per l'arrivo del centrocampista Berkan Kutlu 25 anni in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. Domani farà visite mediche e firmerà il contratto. Ndombele del Tottenham che non è convinto di venire in rossoblù a sto punto sfuma. Già rossoblù Ridgeciano Haps, laterale surinamese che ha fatto ritorno a Genova. Come annunciato ufficialmente dallo stesso club, arriva dal Venezia con la formula del prestito con opzione per il riscatto. Era uno degli obiettivi di Gilardino per la corsia mancina che ora è ok. D'altro canto rimane ancora il nodo difesa da sciogliere. Il sogno è e rimane Leonardo Bonucci ma il grifone non può competere con Union Berlino e Lazio. Se queste due dovessero tirarsi fuori, allora si che l'operazione potrebbe andare in porto nonostante la trattativa sia complessa. In ogni caso il Genoa rimane alla finestra per Pezzella, seconda scelta come centrale di difesa. Dal mercato al campo o meglio alla passione: per la trasferta di Torino i tifosi rossoblu si stanno preparando per colorare lo stadio “Grande Torino” per il match di domenica alle 17,30 contro i granata. Già polverizzati tanti biglietti ed ecco l’elenco dei club che sono in partenza: Oregina, Fdz, 7 Settembre, Camogli, Serra Ricco’, Sestri Levante, Riva Trigoso, Fontanabuona, Grifone Inside, Amt, Masone, Campomorone, Croce d’oro, Pra’.