Genoa, ufficiale: Retegui è rossoblù

Fumata bianca per il nuovo attaccante del Genoa ormai nell'aria da diversi giorni. Il club rossoblù ha ufficializzato il centravanti Mateo Retegui che ha firmato il contratto di 5 anni e nel pomeriggio e poi si è presentato a Pegli per conoscere il suo nuovo allenatore Alberto Gilardino e i compagni di squadra. La presentazione ufficiale domani alle 19 in piazza De Ferrari. L'attaccante della Nazionale di Mancini è stato pagato al Boca Juniors 12 milioni di euro più bonus. La nota del club: Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29/04/1999, l’attaccante della Nazionale Italiana vanta 161 presenze e 47 reti nelle competizioni per club. Con la maglia azzurra ha messo a segno 2 reti in 3 presenze. Benvenuto in rossoblu, Mateo!