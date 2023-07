Genoa, Vogliacco: “Abbiamo fame anche in Serie A, la nostra forza è…”

Il difensore ha parlato a tutto tondo, toccando diversi argomenti: dalla tattica della squadra alle ambizioni per la stagione in A, finendo per fare una dedica a Sinisa Mihahlovic

Intervenuto ai microfoni di Primocanale , Alessandro Vogliacco ha parlato della stagione del Genoa e dell'ambizione che nutre per la nuova annata. Queste le parole del difensore rossoblù: "La nostra forza è il gruppo, ma soprattutto l'umiltà. Abbiamo festeggiato tanto la promozione, un emozione che non potrò mai dimenticare. Ma abbiamo fame di vittoria anche in Serie A. Certo, sappiamo che sarà difficile ma ripartiamo dalle cose buone dello scorso anno". Il difensore non vede l'ora di misurarsi con i top player della Serie A : "Ho sempre detto che mi piacerebbe sfidare Lukaku, ma anche Vlahovic, Giroud e Osimhen... beh, verrò messo alla prova".

Successivamente Alessandro Vogliacco ha parlato di quella che dovrebbe essere l'impostazione tattica di Gilardino: "Che sia a tre o a quattro dietro per me non è un problema, io sono pronto. Abbiamo fatto bene in passato e vogliamo proseguire su questa linea, poi dovrebbe arrivare qualcun altro dal mercato...". Non manca il messaggio rivolto ai tifosi, che il difensore del Genoa tiene a ringraziare ogni qualvolta gli capiti l'occasione: "Non ci lasciano mai soli, dobbiamo ringraziarli. Al Ferraris non sarà facile per nessuna".